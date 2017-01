Pour la FISA, tous les types de viandes de volailles contrôlées et mises sur le marché sont salubres

Tous les types de viandes de volailles contrôlées et mises sur le marché sont salubres et ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur, a affirmé la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA).

Dans un communiqué, la FISA dénonce des articles parus dans des quotidiens nationaux le 17 janvier concernant des "déclarations irresponsables du représentant d'une soi-disant association n’ayant aucune légitimité au regard de la loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques du 17/07/2012, incitant à la non consommation de la viande des poules pondeuses et des reproductrices".

Cette association, "avec pour objectif de pousser à l’augmentation des prix du poulet de chair, s’est attelée à dénigrer la qualité d’autres produits avicoles", note le communiqué, soulignant que les viandes de poules pondeuses et reproductrices sont mises à la vente sur les marchés marocains depuis plus de quarante ans, sans que ce type de viandes ne représente aucun danger pour la santé du consommateur.

Au contraire, poursuit la FISA, cette viande est "de plus en plus appréciée dans la mesure où elle répond à la demande d’une catégorie de consommateurs qui la préfère et y trouve des valeurs gustatives comparables à la viande de poulet dit "beldi".

Le communiqué rappelle à cet égard que le secteur avicole est régi par des textes et des lois soumis au contrôle de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui assure un suivi rigoureux des fermes d’élevage et un contrôle permanent des viandes destinées à la consommation.

Concernant la supposée interdiction de la consommation des viandes de poules pondeuses et reproductrices dans les pays étrangers, le document précise que ces propos sont "faux et ne reposent sur aucune réalité", ajoutant que les viandes de ces volailles sont appréciées dans plusieurs pays étrangers selon les habitudes culinaires et alimentaires de chaque pays.

Ces déclarations, outre le fait qu’elles viennent d’une association n’ayant aucune qualité pour s’exprimer au sujet du secteur avicole, relèvent de "la diffamation pure et simple", martèle la FISA, faisant savoir qu’elle se réserve le droit d’ester en justice contre toute atteinte à l’image de marque des produits avicoles et aux intérêts des éleveurs.

La FISA rappelle que seul l’ONSSA, en sa qualité de représentant de l’Etat, dispose de la qualité pour apprécier la salubrité d’un produit.