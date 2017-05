Le Maroc participe, pour la 4ème fois, à la 22ème édition du salon Beauty World Middle East qui aura lieu du 14 au 16 mai 2017 à Dubaï aux Emirats arabes unis, a indiqué mardi le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export).

Ainsi, 23 entreprises marocaines relevant du secteur cosmétique prendront part à cette manifestation d'envergure en quête de nouveaux débouchés afin d’introduire leurs produits, prospectant ainsi de nouveaux clients et cherchant de nouveaux canaux de distribution, précise Maroc Export dans un communiqué.

La participation marocaine sera organisée sur un pavillon de 312 m² et constituera une occasion pour positionner l’offre marocaine en matière des produits cosmétiques et promouvoir leur originalité non seulement sur ce marché stratégique, mais aussi sur des marchés dynamiques tels que l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït ou encore le Bahreïn, fait savoir le communiqué.

Pour promouvoir le secteur cosmétique aux Emirats arabes unis, rapporte la MAP, Maroc Export a mis en œuvre une campagne de communication, une campagne de presse et a prévu l'organisation d’une conférence sur le secteur cosmétique au Maroc, indique la même source, rappelant que la participation marocaine à l’édition précédente a été un succès en établissant 1377 contacts professionnels, 22 commandes fermes, 417 demandes de cotation et 789 prises d’échantillon.

Accueillant plus de 1522 exposants venus de 59 pays et 37.184 visiteurs lors de son édition 2016, le salon Beauty World Middle East est considéré comme le plus important événement pour la promotion des produits de beauté et du bien-être dans la région du Moyen-Orient et classé parmi les cinq premiers salons spécialisés en cosmétique dans le monde.

L’industrie cosmétique constitue une filière importante des écosystèmes du secteur de la chimie-parachimie dans le cadre du Plan d’accélération industrielle. Deux filières sont très développées au Maroc. La filière "Cosmétique bio" fait partie de l’écosystème "Chimie verte". Les entreprises marocaines opérant dans cette spécialité disposent d’un savoir-faire avéré en matière de fabrication de produits cosmétiques notamment à base d’argan.

Pour sa part, la filière "Cosmétique MDD" fait partie de l’écosystème "Chimie organique". Elle compte une trentaine d’acteurs positionnés principalement sur la moyenne gamme ou à destination de l’industrie du tourisme.

Le secteur de la Chimie para-chimie réalise 21 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires, 3,3 MMDH de valeur ajoutée et emploie plus de 15.500 personnes. D’autre part, les Emirats arabes unis importent une très grande quantité de produits cosmétiques pour répondre à la demande de ses nombreux consommateurs à très fort pouvoir d’achat. En effet, Dubaï est l’une des principales plateformes du commerce de réexportation vers les Etats du Golfe, l’Iran, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique de l’Est et la Communauté d’Etats indépendants (Russie, Biélorussie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan). Et afin d’explorer ce potentiel, le challenge est d’établir des zones de redistribution des produits du Maroc pour servir les marchés demandeurs.

Conscient de cette importance, Maroc Export s’investit dans la conquête de plusieurs marchés dont l’objectif majeur est la valorisation de cette niche à fort potentiel. A cet effet le centre organise la participation marocaine à plusieurs BtoB et BtoC (à Moscou avec des produits cosmétiques marocains référencés), salons spécialisés à travers le monde, notamment Intercharm en Russie et Cosmoprof en Italie et aux Etats-Unis et "NAT EXPO" en France.