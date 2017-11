Plus de 4 millions de jeunes Américains sans-abri

Environ 4,2 millions d'enfants et de jeunes adultes sont sans-abri aux Etats-Unis, selon une étude publiée mercredi et présentée comme la plus complète jamais réalisée sur ce sujet.

Les chercheurs de l'université de Chicago ont appliqué une définition au sens large du terme de sans-abri, incluant les personnes vivant dans la rue et en refuges ainsi que celles restant temporairement chez des tiers faute d'avoir leur propre logement permanent.

"Notre étude avait pour objectif de donner à notre nation --pour la première fois-- une vision plus complète de la jeunesse sans-abri en incorporant des jeunes gens qui ne sont pas toujours comptabilisés", a expliqué Matthew Morton.

Elle a dénombré au moins 700.000 adolescents --entre 13 et 17 ans-- sans domicile fixe et 3,5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Les Noirs et les Hispaniques sont particulièrement concernés ainsi que les personnes de la communauté LGBT (lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre), ont souligné les chercheurs, estimant que les résultats de leur étude pourraient aider les autorités à appréhender le problème.

De nombreux jeunes ont indiqué être sans-abri pour la première fois, ce qui signifie qu'une action rapide est essentielle.

"Nous avons une obligation collective de nous assurer que tous les jeunes disposent d'une chance de réussir, depuis le plus jeune âge", a relevé Bryan Samuels, de l'université de Chicago. "Nous pouvons nous pencher sur les opportunités manquées à l'école, au sein des quartiers et dans les services publics" pour endiguer le phénomène chez les jeunes, a-t-il ajouté.

L'étude a également établi que le taux de jeunes sans-abri était similaire dans les zones urbaines et rurales, même s'ils sont moins visibles dans les campagnes.