Plus de 300 bourses d'excellence seront octroyées aux élèves les plus méritants à l’UIC

L'Université internationale de Casablanca (UIC) a annoncé l'octroi de plus de 300 bourses en admission post-bac ou parallèle aux étudiants les plus méritants pour la rentrée 2017-2018. Ces bourses, qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion d’une meilleure accessibilité des jeunes à des études supérieures de qualité, concernent toutes les filières des 5 pôles d’enseignement de l’UIC, à savoir la Faculté des sciences de la santé, l'Ecole d'ingénierie, la Faculté de commerce et gestion, le droit ainsi que l'hôtellerie et tourisme, indique l'université dans un communiqué.

Elles seront, en fonction des cas, partielles ou totales, et seront accordées en se basant sur l’excellence académique et la situation sociale des étudiants, précise-t-on. Parallèlement à l’octroi de plus de 300 bourses, l’UIC propose des solutions de financement avec des partenaires bancaires destinés à faciliter l’accès des jeunes méritants à des études universitaires de haut niveau, ajoute le communiqué.

Ouverte en 2010 et reconnue par l’Etat, l’Université internationale de Casablanca fait partie de Laureate International Universities, le 1er réseau mondial d’universités privées regroupant une communauté de plus d’1 million d’étudiants.

Logée au cœur de la nouvelle ville verte Casa Green Town, l'UIC propose plusieurs diplômes reconnus dans les domaines de l’ingénierie, des sciences de la santé, de la gestion, du droit et du management hôtelier et touristique.