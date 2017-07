Plus de 300.000 spectateurs ont assisté à la 20ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde

Le Festival Gnaoua et musiques du monde qui a fêté cette année en grande pompe ses 20 ans, a accueilli plus de 300.000 spectateurs qui ont assisté aux concerts organisés dans plusieurs scènes de la cité des Alizés contre 20.000 estivants lors de la première édition. Cette manifestation qui s’est achevée samedi soir, a tenu toutes ses promesses, battant tous les records, que ce soit en assistance ou en couverture médiatique, se positionnant ainsi comme événement majeur de la cité des Alizés en 2017. Ainsi, la performance réalisée vient témoigner de la notoriété du festival et confirmer sa place de choix sur l’échiquier des prestigieuses manifestations culturelles et musicales mondiales. Plus de 300 journalistes ont couvert cette 20è édition en provenance des quatre coins du globe, en l’occurrence la Chine, les Etats-Unis, la Russie, la Turquie, l’Egypte, la Tunisie, la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Danemark et l’Allemagne. La ville d’Essaouira, durant trois jours, a vécu "la fièvre gnaoua", sous les sons des guembris et des crotales qui ont envahi la cité des Alizés au grand bonheur des fans qui attendaient avec impatience leur festival préféré. L’ancienne Mogador a chanté, lors de ce festival porté à l’égal des plus prestigieuses manifestations internationales du genre, à l’unisson et en chœur une ode à la liberté et à la tolérance, dont les Souiris ne peuvent qu’en être fiers. Outre sa portée culturelle, le Gnaoua et musiques du monde renforce la dynamique économique de la ville basée essentiellement sur le tourisme et l’artisanat. Durant la période du festival, tous les établissements hôteliers ont affiché complet et les produits artisanaux se sont très bien vendus.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le festival a fêté cette année ses 20 ans avec une programmation musicale unique, riche et variée et des concerts inoubliables animés par des artistes de renom. Les 20 ans du festival ont été aussi marqués par l’organisation pour la sixième année consécutive du Forum des droits de l’Homme en étroite collaboration avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Lieu de rencontre, d’échange et de réflexion, ce forum a abordé cette année la problématique liée aux relations entre le digital et la culture. Cette manifestation a investi les espaces les plus emblématiques de la ville, tels que la Place Moulay El Hassan et la plage pour les spectacles publics, Borj Bab Marrakech, Dar Loubane et Zaouïa Issaoua.