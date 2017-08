Plus de 22.000 MRE ont transité par les points de passage d'Al Hoceima

22.091 Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont regagné le Royaume via les différents points de transit d’Al Hoceima depuis le lancement de l’opération "Marhaba 2017" le 6 juin et jusqu’au 31 juillet.

Dans une déclaration à la MAP, l’ordonnateur de la douane à Al Hoceima, Fahd Allabouch, a souligné que le nombre de passagers connaît une dynamique particulière depuis le début de l’opération dans de la province d’Al Hoceima avec un total de 13.148 personnes au niveau de la gare maritime d’Al Hoceima et 8.943 via l’aéroport Acharif Al Idrissi.

Le nombre de voitures ayant transité par la gare maritime d’Al Hoceima pendant cette même période s’est élevé à 3.319, a ajouté le responsable.

Par ailleurs, la dernière semaine du mois de juillet a connu une augmentation significative du nombre de passagers ayant transité par les différents points de passage au niveau de la province d’Al Hoceima, en enregistrant un total de 7.804 personnes et 1.600 voitures, a-t-il relevé.

L’administration de la douane a organisé une série de réunions au niveau régional et local en vue de sensibiliser tous les acteurs quant à l’importance de cette opération et assurer les meilleures conditions d'accueil aux MRE, a-t-il noté en faisant valoir que des mesures concrètes ont été mises en place pour améliorer la qualité des services rendus aux passagers.

Ainsi, en vue de diminuer l’attente des voyageurs lors de leur débarquement, il a été procédé à la mise en place de deux agents naviguant à bord du bateau en provenance de Motril (Espagne) dont la mission est de recueillir les données relatives à la déclaration du véhicule (D16TER), a-t-il indiqué.

Pour sa part, Omar Moussa Abdellah, coordinateur de projets au sein de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a souligné que l’attachement indéfectible des MRE à leur patrie est reflété chaque année par le grand nombre de passagers qui affluent au Royaume, notant que la gare maritime d’Al Hoceima a connu un total de 24 liaisons depuis le début de l’opération Marhaba 2017.

La Fondation veille à garantir les meilleures conditions d’accueil aux MRE à travers une série de mesures dont l’augmentation du nombre d’espaces d’accueil que ce soit au Maroc ou en Europe, a-t-il précisé, tout en notant que deux nouveaux espaces d’accueil ont été mis en place cette année au niveau de l’aéroport Fès Saiss et du port de Motril (Espagne).

La gare maritime d’Al Hoceima est desservie avec une fréquence de 4 à 6 arrivées par semaine à partir du port de Motril en Espagne. Quant à l’aéroport Acharif Al Idrissi, il est lié à trois aéroports internationaux, à savoir: Amsterdam (Pays-Bas), Bruxelles et Charleroi (Belgique).