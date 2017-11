Pluie de buts à l’issue de la 9ème manche du championnat D1 de football

Contrairement aux manches précédentes, la 9ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a été marquée par le sursaut des buteurs qui sont parvenus à scorer à 20 reprises, alors que le dernier match de cet acte devait opposer hier au complexe Moulay Abdellah à Rabat le Raja au Rapide Oued Zem.

Cette journée a vu donc le HUSA renouer avec le succès au détriment de l’OCS (1-0) pour s’accaparer seul le fauteuil de leader avec un total de 16 points, soit deux longueurs d’avance sur le DHJ qui n’a pas trop fait dans les détails lors de sa petite virée à Casablanca, s’offrant le RAC sur le score convaincant de 3 à 0.

L’autre carton de cette journée est à mettre à l’actif du WAC qui a taillé en pièces l’OCK, scellant le sort de cette partie sur le score de 5 à 0, seconde victoire de rang pour les Rouges, , désormais 11èmes ex aequo avec le CRA. Ce dernier est en droit de se targuer de sa bonne performance après avoir accroché l’AS FAR aux ultimes minutes du match (2-2).

A l’instar de la formation rifaine, bien d’autres sont parvenues à renverser la donne en fin de matches. C’est le cas du MAT, sous la conduite de son nouvel entraîneur Youssef Fertout qui a succédé à Abdelhak Benchikha, qui a signé sa première victoire de la saison aux dépens de la RSB (2-1). Les Tétouanais ont attendu le temps additionnel (90+3) pour plier les débats de cette rencontre tout comme d’ailleurs le Kawkab qui est revenu de loin pour surclasser au stade El Massira à Safi le FUS, premier à trouver le chemin des filets. Sauf que c’était sans compter sur un Wissam El Baraka, auteur d’un doublé (86 et 88èmes mn), qui a permis à son club de signer une victoire combien attendue, lui permettant de se hisser aux premières loges même si ce classement relève d’un provisoire qui perdure depuis l’entame de l’exercice.

Enfin, l’IRT, qui a remercié Badou Zaki remplacé par son adjoint Driss Mrabet, s’est contenté du strict minimum devant son public, disposant du CAK par un but à zéro.

Il convient de rappeler que deux matches de mise à jour sont programmés ce mercredi avec MAT-WAC (5è j) à 15 heures dans un stade non encore déterminé et FUS-DHJ (2è j) à partir de 18 heures au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. Quant à la dixième journée du championnat, elle est prévue le week-end prochain et d’aucuns avancent que le derby WAC-Raja, annoncé le dimanche 3 décembre, pourrait être reporté, sachant que le Wydad devait s’envoler en début de semaine prochaine aux Emirats arabes unis pour prendre part aux phases finales du Mondial FIFA des clubs.