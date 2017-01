Plein feux sur les évolutions réalisées par le Maroc dans le domaine de la plasturgie

39 pays dont le Maroc prennent part à la 13è édition du Salon international de la plasturgie, de l’industrie pétrochimique et du caoutchouc ‘’Arabplast-2017’’ dont le coup d’envoi a été donné dimanche à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Ce salon, considéré parmi les trois premiers rendez-vous les plus importants de ces industries à l’échelon international, se veut l’occasion de s’ouvrir sur les dernières technologies et applications mises en œuvre dans ce secteur, et de rencontrer nombre de décideurs, d’acquéreurs et de professionnels issus des quatre coins du monde.

Etalé sur trois jours, Arabplast-2017 constitue le premier salon commercial de la région du Moyen-Orient eu égard aux équipements et outils exposés dans les domaines de la plasturgie et de la pétrochimie.

Ce rendez-vous biennal, qui connaît la participation de 872 exposants, soit une augmentation de 12% comparativement à l’édition précédente, donne à découvrir et à apprécier une série de solutions pratiques, de produits chimiques, aux côtés de nombreuses applications industrielles utilisées dans les secteurs de l’emballage, de la médecine, de l’agriculture, des pièces automobiles, entre autres.

Le Maroc est présent à ce salon à travers un pavillon soigneusement aménagé pour la circonstance, sur une superficie de 144 m2, dans l’objectif d’une meilleure mise en valeur des produits nationaux en la matière.

Organisée sous la houlette du Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export), en partenariat avec la Fédération marocaine de plasturgie (FMP), la participation du Royaume est la troisième du genre à ce salon, après celles de 2007 et 2015.

Trois sociétés leaders dans le domaine de la plasturgie issues des villes de Casablanca et de Tiznit sont présentes à ce salon, dans le but de fournir un aperçu sur les évolutions réalisées dans le domaine de la plasturgie au Maroc, via la présentation d’une gamme de produits (objets de décoration, articles en plastique, colorants…).

La participation marocaine offre l’occasion de s’arrêter sur les dernières nouveautés enregistrées dans le secteur de la plasturgie et des industries annexes, de constater de visu le degré de compétitivité des marchés, avec la possibilité de s’ouvrir sur les marchés du Moyen-Orient et du Golfe arabe en particulier, a confié à la MAP, Souhaïl El Bellaoui, représentant de Maroc Export.

Et d’ajouter que la participation à ce genre d’événements est de nature à favoriser l’établissement de nouveaux partenariats, et l’entrée en contact avec des opérateurs internationaux en la matière, ce qui permettra, sans nul doute, de promouvoir davantage l’image du Maroc en tant que plateforme idoine de production et d’exportation dans le secteur de la plasturgie.