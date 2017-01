Play Academy organise “Challenge de la FIRST ® LEGO®” League à Rabat

Le samedi 4 février 2017 à Rabat de 9H à 17h30, Créativité et Nouvelles Technologies seront au rendez-vous pour la FIRST® LEGO® League Maroc qui se déroulera à l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, Rabat.

La compétition de robotique, organisée par Play Academy et supportée par Saham Finances, accueillera 10 équipes d’élèves âgés de 10 à 16 ans accompagnés de leurs coachs qui vont se confronter pour remporter le titre de champion FLL Maroc 2017. Chaque équipe devra construire et programmer un robot autonome afin de résoudre une série de missions autour du thème du challenge de la saison « Animal Allies ». Au travers de cette aventure, les jeunes participants développeront de nombreuses compétences de résolution de problèmes, de créativité, de travail en équipe, de partage de savoir…

La FLL est un challenge qui propose à des équipes de jeunes participants de résoudre des problèmes rencontrés dans un domaine scientifique donné en utilisant une démarche professionnelle : recherche, échange, dessin, construction et test.

Durant l’année scolaire, des jeunes de 9 à 16 ans doivent réfléchir à la thématique imposée en travaillant sur un dossier de recherche ; en même temps, ils doivent réaliser et programmer un robot LEGO Mindstorms constitué de briques LEGO « intelligentes » (dotées de capteurs et automatismes), capable de mener à bien une série d’épreuves dans un temps limité.

Au bout de huit semaines minimum de réalisation, les équipes se rencontrent lors de tournois nationaux et/ou internationaux durant lesquels quatre axes sont évalués : conception et programmation du robot, projet de recherche, travail en équipe et match.

L’admission à la FIRST LEGO League Maroc, un événement de divertissement familial, est gratuite et ouverte au public.

Une centaine d’élèves vont se confronter, mettant 8 semaines de recherches, construction, et programmation à l’épreuve dans un tournoi national pour gagner le titre de champion FLL Maroc