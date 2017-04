Plantu : "Tsawar M3aya", un projet pédagogique pour raconter les aspirations de la jeunesse au Maroc

L'exposition "Tsawar M3aya" ou "Dessine avec moi/Imagine avec moi", qui se déroule à la médiathèque de l'Institut français de Rabat, du 12 au 25 avril courant, se veut un projet pédagogique de "conversations graphiques" s’appuyant sur le dessin de presse et la caricature, pour raconter les aspirations de la jeunesse au Maroc, a indiqué Plantu, caricaturiste au journal «Le Monde» et président de Cartooning for peace.

Lors d'une conférence de presse dédiée à l'exposition "Tsawar M3aya", Plantu a souligné que cet événement s'inspire de "Dessine-moi la Méditerranée", une exposition pédagogique éditée par Cartooning for Peace en 2015, dont l’objectif était de proposer, à travers le dessin de presse, des clés pour lire et appréhender les grandes problématiques inhérentes au pourtour méditerranéen. Pour sa part, Zoubida Mseffer, coordinatrice du programme "NET MED Youth" pour le Maroc au bureau de l'UNESCO à Rabat, a fait savoir que l’exposition "Tsawar M3aya" est conçue dans le cadre du projet "Réseaux de la jeunesse méditerranéenne" (NET MED Youth), mis en œuvre par l’UNESCO, et "Dessinons pour la paix et la démocratie", mis en œuvre par Cartooning for Peace, tous deux soutenus par l’Union européenne.

Résultat d’une rencontre entre les organisations de jeunesse engagées dans la promotion de la participation citoyenne des jeunes, la promotion des droits humains et de la liberté d’expression au Maroc, et des dessinateurs de presse professionnels, "Tsawar M3aya" met en avant le regard des jeunes sur les défis et problématiques liés à l’éducation, la santé, l’égalité, l’emploi ou encore la liberté d'expression et l’accès à l’information.

Pour leur part, les dessinateurs ayant contribué à cette exposition ont été unanimes à souligner que le dessin de presse requiert la particularité de braquer les projecteurs sur des sujets sociétaux parfois omis, précisant que le dessinateur de presse, tout comme le journaliste, est "animé d'idées qu'il véhicule via ses dessins afin de traiter divers sujets". L’UNESCO met en œuvre le projet NET-MED Youth avec l’appui de l’Union européenne dans 10 pays de la rive sud de la Méditerranée, dont le Maroc, avec pour objectif de promouvoir la participation des jeunes et des réseaux collaboratifs de jeunesse aux processus de réformes.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour la promotion des cultures et des libertés. Avec le soutien de la Commission européenne, il soutient le projet "Dessinons la paix et la démocratie" dans 9 pays, dont le Maroc, qui ambitionne de promouvoir une culture de paix et de démocratie, à travers l’éducation aux médias et à la citoyenneté des publics jeunes et sensibles.

Plantu publia son premier dessin dans le quotidien français +Le Monde+ en octobre 1972 sur la guerre du Vietnam. Il en illustre quotidiennement la Une à partir de 1985. De 1980 à 1986, il collabore avec le journal +Phosphore+ et publie dès 1991, une page hebdomadaire dans +L'Express+. La même année, il obtient le "Prix du document rare" au Festival du Scoop d’Angers pour avoir fait apposer sur le même dessin les signatures de Yasser Arafat et Shimon Perès, un an avant les accords d'Oslo. En 2006, Plantu et le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan (prix Nobel de la paix en 2001) organisent à New York un colloque qui sera à l’origine de Cartooning for Peace, Association qui défend la liberté d'expression des dessinateurs de presse à travers le monde et qui regroupe à ce jour 147 dessinateurs de 55 pays.