Plantation de 10.000 ha additionnels d’arbres fruitiers dans la province d’Al-Hoceima

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a annoncé, jeudi dans la commune rurale de Beni Ammart, un nouveau programme pour la plantation de 10.000 ha additionnels d’arbres fruitiers lors des quatre prochaines années dans la province d’Al Hoceima.

Le ministère a programmé ces 10 mille ha additionnels en réponse aux demandes croissantes des agriculteurs de la région qui souhaitent bénéficier de ce programme.

Depuis le lancement du Plan Maroc Vert, le ministère a accordé une grande importance à l’agriculture dans la région, à travers la plantation de 16.000 ha, en plus du programme inscrit dans le cadre du projet “Al Hoceima - Manarat al Motawassit” pour planter 8.000 ha d’arbres fruitiers, a déclaré le ministre à la presse au début d’une rencontre de communication avec les agriculteurs, les élus et les acteurs de la société civile dans la commune de Beni Ammart.

Selon le ministre, 6.000 ha d’arbres fruitiers seront plantés d’ici fin 2017 alors que le reste est programmé pour l’an prochain. Ce programme comprend des projets intégrés portant sur l’industrie de transformation et la production de produits laitiers, notamment à Al Hoceima, a fait savoir le ministre.

De son côté, le directeur régional de l’agriculture dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Alami a relevé que plus de 90% du programme établi à l’horizon 2020 a été réalisé à travers la plantation de 16.500 des 18.000 ha programmés.

Ces chiffres placent Al Hoceima à la tête des provinces de la région en la matière, a relevé le responsable, notant que parallèlement à ces programmes, il y a d’autres projets pour la réalisation de 100 km de routes en vue de faciliter la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, en plus de plusieurs projets d’irrigation.