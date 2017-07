Plaidoyer à Marrakech pour une plateforme statistique neutre et indépendante

Des statisticiens et experts internationaux ont plaidé, mardi à Marrakech, pour une plateforme statistique qui garantit la neutralité et l'indépendance des données.

Les panélistes, qui intervenaient dans le cadre d’un panel dédié aux approches et modèles statistiques dans le cadre des travaux du 61ème Congrès international des statistiques, ont été unanimes à souligner l’impératif de garantir une plateforme statistique neutre et objective qui servirait à la production d’indicateurs socioéconomiques et environnementaux performants, rapporte la MAP.

Ils ont de même mis l’accent sur la contribution des statistiques dans l’amélioration du cadre de vie de la société et du bien-être des peuples à travers l’orientation des décideurs publics vers des stratégies qui assurent un développement durable et inclusif.

Les participants n’ont pas manqué de mettre le doigt sur la difficulté rencontrée par les statisticiens pour la collecte et la construction de plateformes de statistiques fiables, appelant à une parfaite coordination et une haute synergie entre les différents établissements statistiques internationaux.

Ils ont aussi relevé la nécessité d'accompagner les différentes mutations structurelles de la société par des analyses et études appropriées susceptibles de bien cerner les dynamiques sociétales et orienter les actions gouvernementales et publiques.

Organisé du 16 au 21 juillet à Marrakech sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 61ème Congrès mondial des statistiques constitue un hommage à la qualité du système marocain de statistique et un nouveau témoignage de l’audience internationale des travaux du Haut-commissariat au plan.

Ce carrefour international rassemble tous les deux ans pendant une semaine plus de 2.000 statisticiens provenant de près de 120 pays en vue de discuter et échanger leurs expérience.