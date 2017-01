Plaidoyer à Agadir pour un partenariat renforcé entre opérateurs agricoles du Maroc et d’autres pays d’Afrique

Les moyens de consolider les relations commerciales et de partenariat entre le Maroc et d’autres pays africains dans le secteur agricole a été au cœur d’une rencontre tenue récemment à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II d’Ait Melloul.

La rencontre est initiée dans le cadre de la huitième édition des Trophées de la filière fruits et légumes (Trofel) qui rend cette année hommage à la femme et s’ouvre sur le continent africain en invitant pour la première fois cinq pays du continent, en l’occurrence le Sénégal, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et l’Egypte.

Dans une intervention à cette occasion, le ministre de l'Environnement et de l'Economie verte du Burkina Faso, Batio Bassière a notamment souligné la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire du Maroc dans le domaine du développement agricole, rapporte la MAP.

Les représentants du Gabon et de l’Egypte ont mis en exergue, pour leur part, la qualité des liens de coopération entre leurs pays respectifs et le Maroc, tout en relevant l’importance de consolider le partenariat interafricain dans le domaine de la production et l’exportation des produits agricoles afin de répondre à une demande croissante en nourritures sur le continent.

D’autres intervenants marocains ont passé en revue les avancées réalisées par la filière fruits et légumes, notamment au niveau de la région du Souss, grâce notamment à l’apport des différents programmes de modernisation et de mise à niveau du plan Maroc Vert.

Lors de leur séjour dans la région, les opérateurs agricoles et institutionnels africains, une trentaine au total, se sont enquis du potentiel du Souss-Massa en matière agricole, à l’occasion de visites dans des unités de production et de conditionnement de fruits et légumes destinés à l’export ainsi que des domaines privés dédiés à la culture des agrumes.

La 8ème édition des Trofel est organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime et le parrainage de l’Etablissement de contrôle et de coordination des exportations en partenariat avec les associations professionnelles représentant la filière Fruits et légumes au Maroc.