Pirates des Caraïbes rafle la mise au box-office

Le cinquième volet des aventures des Pirates des Caraïbes, "la Vengeance de Salazar", a sans surprise raflé la mise au box-office américain pour sa sortie ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le film réalisé par Espen Sandberg et Joachim Ronning, avec Johnny Depp, Javier Bardem et Kaya Scodelario arrive largement en tête du box-office avec 62,18 millions de dollars pour son premier week-end (vendredi, samedi, dimanche). Boudé par la critique, le nouvel épisode met le capitaine Sparrow (Johnny Depp) aux prises avec le terrifiant capitaine Salazar, Sparrow bénéficiant cette fois-ci de l'appui d'une astronome et d'un jeune marin de la Royal Navy. "Gardiens de la galaxie 2" prend la deuxième place avec 19,89 millions de dollars récoltés pour sa quatrième semaine. L'équipe d'aventuriers de l'espace a amassé 337,55 millions de dollars en Amérique du Nord depuis sa sortie. "Baywatch - Alerte à Malibu", remake de la célèbre série télévisée du début des années 90, prend la troisième place pour sa sortie en salle avec 18,10 millions de dollars. Zach Ephron, Dwayne Johnson et Alexandra Daddario jouent dans ces aventures en maillot de bain, peu appréciées de la critique, qui voient les sauveteurs de Malibu déjouer un complot criminel qui menace les plages. Le sixième volet de la saga créée par Ridley Scott, "Alien: Covenant" enregistre 10,52 millions de dollars de recettes et prend la quatrième place pour sa deuxième semaine. Depuis sa sortie, le film a engrangé 59,92 millions de dollars. Loin de la science-fiction et des blockbusters survitaminés, la comédie romantique "Everything Everything", centrée sur une jeune fille souffrant d'un déficit immunitaire combiné sévère, prend la cinquième place, avec 6,18 millions de dollars, soit 23 millions en deux semaines.