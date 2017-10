Pierre Emerick Aubameyang de retour à la sélection gabonaise

L’entraîneur de la sélection gabonaise de football, José Antonio Camacho, a dévoilé sa liste des 23 Panthères convoqués pour le match contre le Maroc, prévu le 7 octobre à Casablanca, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Dans cette liste, l'on constate le retour en sélection de Didier Ovono Ebang (sociétaire de Paris FC) et de Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), tous deux absents lors de la double confrontation de l'équipe gabonaise face à la Côte d’Ivoire, rapporte dimanche le site "gabonmediatime".

Voici la liste complète des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Yves Stéphane Bitseki Moto (CF Mounana), Donald Nzue (AS Pélican) Didier Ovono Ebang (Paris FC).

Défenseurs: Bruno Ecuele Manga (Cardiff City FC, Pays de Galles), Yoann Claude Wachter (CS Sedan Ardennes, France), Aaron Appindangoye (Umranyespor, Turquie), Henri Junior NDONG (FC Samtredia, Géorgie), Muller Dinda Kambambela (Wydad Sportif de Témara, Maroc), Franck Perrin Obambou (ES Sétif, Algérie), Junior Randal Oto’o Zue (KVC Westerlo, Belgique), Stevy Nzambe (Kings United, Afrique du Sud).

Milieux de terrain: Didier Ibrahim Ndong (Sunderland AFC, Angleterre), Mario Lemina (Southampton FC, Angleterre) Junior Assoumou Akue (SO Romorantin, France), Merlin Tandjigora (OS Belenenses, Portugal),Louis Ameka Autchanga (CF Mounana), Denis Bouanga (FC Lorient, France), Samson Mbingui (Raja Casablanca, Maroc), Medwin Biteghe Mendame (Utenos Utena, Lituanie), Duval Nzembi (FC Fastav Zlin, Republique, Tchèque).

Attaquants: Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne), Aaron Boupendza (Pau Football Club, France), Axel Meye (Manisaspor, Turquie).

Liste d’attente: Malick Evouna (Konyaspor, Turquie), Yrondu Musavu King (FC St Gallen, Suisse), Laurhian Kantsouga (AS Mangasport), Johan Okeiths Branger Engone (FC Dieppe, France).