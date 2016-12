Phelps : Un collectionneur de titres

Comme prévu, le nageur américain Michael Phelps a brillé de mille feux aux Jeux olympiques de Rio. En une semaine, le Roi Phelps a ajouté cinq médailles d'or et une d'argent à son palmarès record (28 médailles olympiques dont 23 en or). Parti à la retraite après Londres, il avait replongé pour échapper à l'alcool et à la dépression. Cette fois, il l'a juré: il ne sera pas à Tokyo en 2020.

Phelps est également unique par sa longévité: premiers Jeux à Sydney en 2000 à l'âge de 15 ans -pas de médaille- suivis de quatre JO monstrueux: six médailles d’or à Athènes-2004, huit à Pékin-2008, quatre à Londres-2012 et cinq à Rio-2016.

La piscine olympique de Rio est passée par toutes les couleurs - au sens propre comme au sens figuré - grâce notamment aux exploits du Kid de Baltimore.