Penélope Cruz et Javier Bardem réunis devant la caméra d'Asghar Farhadi

Depuis le 21 août ont commencé à Madrid les prises de vue du nouveau long-métrage d'Asghar Farhadi, comme le révèle le site spécialisé «Le Film Français». Il s'agit, pour le réalisateur d'Une Séparation et Le Client (tous deux récompensés de l'Oscar du meilleur film étranger), de sa première oeuvre en langue espagnole. Ce n'est pas la première fois que Farhadi s'expatrie pour tourner : Le Passé en 2013 se déroulait à Paris, en langue française avec Bérénice Béjo et Tahar Rahim au casting.

Cette fois, il réunit à l'écran le couple Penelope Cruz et Javier Bardem. Il s'agira de leur neuvième collaboration à l'écran, après notamment Jambon Jambon, En chair et en os, Cartel et Vicky Christina Barcelona. Ils seront rejoints par l'Argentin Ricardo Darin (Dans ses yeux).

Devant comme derrière la caméra, Asghar Farhadi s'est entouré de collaborateurs fidèles de Pedro Almodovar puisqu'on retrouve à la lumière José Luis Alcaine (directeur de la photographie de La Piel que Habito, Les Amants passagers, Volver, ...) et aux costumes Sonia Grande (Parle avec elle, Julieta).

Présenté comme un thriller psychologique, Todos lo saben suit Carolina qui se rend avec sa famille de Buenos Aires à son village natal en Espagne. Mais la réunion de famille va être bouleversée par des événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence.

En tournage jusqu'à la fin du mois de novembre, Todos lo saben a déjà une date de sortie française, fixée au 9 mai 2018, ce qui laisse augurer de sa présence au prochain Festival de Cannes.