Pénélope Cruz et Javier Bardem, inséparables

Quelques semaines avant la sortie du nouveau film «Pirates de Caraïbes : la vengeance de Salazar», l'acteur espagnol Javier Bardem se confie dans une interview accordée au magazine «Esquire». Celui qui interprète le Capitaine Salazar dans le nouvel opus de la célèbre saga se plonge dans chacun de ses rôles avec une intensité remarquable. L'Espagnol explique qu'il y a pourtant un prix à payer pour un tel niveau d'immersion et qu'il se fait suivre par un psychologue : «C'est un processus très solitaire. Tout le monde devrait être en thérapie. Nous sommes tous pleins de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Mais la santé se trouve dans le fait de demander».

Marié depuis 2010 avec Pénélope Cruz, les deux acteurs étaient tombés amoureux lors du tournage du film de Woody Allen «Vicky, Cristina, Barcelona» mais se connaissaient depuis 1992. En fait, le couple s'était initialement rencontré en tournant «Jamon, Jamon», un film de Pedro Almodovar. Ensemble, Javier Bardem et Pénélope Cruz ont eu deux enfants, Leo âgé de 6 ans et Luna âgée de 3 ans. Dans les colonnes d'«Esquire», Javier Bardem se livre sur la paternité : «Avant de devenir parent, tu ne ressens jamais ce type d'amour, on appelle ça l'amour inconditionnel. C'est terrifiant. Je veux dire qu'ils nous tiennent tout simplement par les boules. Quand je suis loin d'eux plus de deux semaines ça me brise le cœur. Je ressens de la douleur physiquement».