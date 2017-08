Pas de droit à l’erreur de la Roja en match éliminatoire face au Paraguay

En présence de 24 des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Juan Antonio Pizzi, le Chili a commencé lundi ses préparatifs pour les matchs contre le Paraguay et la Bolivie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Marcelo Diaz (Pumas de Mexico) et Mauricio Isla (Fenerbahce de Turquie) se joindront à la concentration de la Roja actuellement en concentration au complexe "Juan Pinto Durán", quartier général de la sélection chilienne de football.

De son côté, l'attaquant de l'Arsenal Alexis Sánchez a atterri à Santiago au milieu de matinée et n'a pas réussi à rejoindre la séance matinale des entraînements de l'équipe alors que deux autres joueurs, les défenseurs Osvaldo Gonzalez (Toluca du Mexique) et Gonzalo Jara (Université du Chili) ont eu droit à un entraînement séparé du groupe en raison de charges musculaires.

Le milieu du Bayern Munich, Arturo Vidal, a confié aux journalistes que le match contre le Paraguay, jeudi prochain à Santiago, "sera une revanche", rappelant la défaite des Chiliens 2-1 contre les Guarani lors du premier tour de ces mêmes éliminatoires. Il a toutefois souligné que la rencontre du 5 septembre prochain contre la Bolivie, à La Paz, sera nettement plus difficile, rappelant que les Boliviens avaient réussi à battre l’Argentine de Léo Messi sur leur terrain.

Le Chili, actuellement 4ème au classement avec 23 points, n'a pas pu surmonter la Bolivie à Santiago lors du premier tour et le match s'est terminé à 0-0, mais il a ensuite contesté une irrégularité dans l’enregistrement du joueur Pablo Escobar, d'origine paraguayenne au sein de la Bolivie, et la FIFA lui a donné raison et a décerné les 3 points de la victoire au Chili.

Néanmoins, la Bolivie, avec le soutien de plusieurs fédérations nationales de football de la région, a fait appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui devrait rendre son verdict avant le 31 août.