Parution de l'ouvrage “Maroc-Afrique: success story”

“Le Maroc et l'Afrique, histoire de succès”

est l'intitulé du nouvel ouvrage collectif, coordonné

par Mohamed Derouiche, qui reprend les actes d'un

colloque international organisé, les 13 et 15 juin 2014

à Rabat, sous le thème "Le Maroc et l’Afrique:

histoire, présent et avenir".



Publié aux éditions Fikr et coordonné par le secrétaire général de la Fondation Fikr pour le développement, la culture et les sciences, Mohamed Derouiche, ce livre met en avant le rôle historique et futur du Royaume dans le renforcement des relations de coopération interafricaines, avec un accent particulier sur les fondements historiques, scientifiques, culturels et socio-politiques de la marocanité du Sahara. Cet ouvrage, dont la couverture est embellie par un portrait du Roi Mohammed VI, renferme une série d'interventions présentées par une pléiade de chercheurs universitaires, opérateurs économiques et acteurs politiques et de la société civile, venus notamment du Bénin, du Congo, de Guinée, de Côte d’Ivoire, de Tunisie et du Maroc. Les participants à ce colloque ont relevé les efforts accomplis par le Maroc pour contribuer activement au renforcement de la coopération entre les pays africains et promouvoir de nouveaux cadres d’échange et de concertation.

Cette rencontre internationale a préconisé une action commune en faveur d’une Union africaine (UA) forte par ses structures, unie dans ses missions et fluide dans son mode d’action, plaidant par là même pour le retour du Maroc au sein de l’UA en vue d’accomplir sa mission visant à garantir un avenir meilleur pour l’Afrique et les Africains. Rappelant les liens du Royaume avec le continent africain, M. Derouiche a fait savoir que la parution de cet ouvrage intervient dans le sillage des multiples visites Royales en Afrique subsaharienne qui, a-t-il dit, ont transcendé les distances et les obstacles à travers le lancement de nombreux projets et la diversification des investissements. Il a aussi mis en avant le rôle pionnier du Souverain dans la mise en place d’un modèle de coopération Sud-Sud en vue de hisser le niveau du développement des pays africains, notamment dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture, des mines, des banques, de la pêche maritime et du logement économique.

«Terre de rencontre des civilisations et des cultures depuis des temps séculaires, le Maroc a depuis toujours privilégié l’entretien de rapports profonds avec l’Afrique, et ce sur les plans commercial, spirituel et culturel», écrit Mohammed Derouiche en quatrième de couverture du livre. «Bien plus, le Maroc n’a jamais envisagé un quelconque destin pour lui sans que l’Afrique n’y ait une place.

C’est dire que l’attachement du Maroc à l’Afrique n’est pas seulement géographique mais d’ordre ontologique. Certes les ruptures liées à certaines dures périodes de notre histoire commune, notamment celles de l’époque coloniale, ont d’une façon ou d’une autre impacté nos rapport», ajoute-t-il. «Mais aujourd’hui, le contexte est tout autre : le Maroc et l’Afrique sont engagés dans un nouveau projet des plus fantastiques pour le développement et la création des richesses. En témoignent les récentes visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans de nombreux pays africains et le lancement de nombreux projets, l’augmentation et la diversification des investissements qu’il y a initiés», souligne-t-il, avant de conclure : «En témoignent également l’important flux de jeunes Africains qui viennent chaque année s’installer au Maroc pour y étudier, vivre et y travailler, de même que le nombre de plus en plus remarquable d’entreprises et de start-up marocaines qui choisissent d’installer leurs activités en Afrique».