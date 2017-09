Participation relevée pour la 18ème édition du Rallye Oilibya

La 18ème édition du Rallye Oilibya du Maroc, prévu du 4 au 10 octobre prochain, sera "des plus palpitantes", avec un départ à Fès et une arrivée à Erfoud, a promis, mardi à Casablanca, le directeur général de Oilibya Maroc, Rida Hassan Elamir.

Ce rallye, le plus grand d'Afrique, offre "une affiche internationale sans commune mesure dans la région", a assuré M. Elamir, au cours d'une conférence de presse pour la présentation de cet événement phare des sports mécaniques.

Au départ de cette "caravane", qui comprend un millier de personnes, il y aura, entre autres, le Russe Vladimir Vasilyev, l’Espagnol Carlos 'El Matador’ Sainz et le champion olympique qatari Nasser Al-Attiyah. L'épreuve va enregistrer la présence remarquée des couleurs nationales dans la ligne départ avec les inscriptions de plusieurs compétiteurs, tels que Harite Gabari, Antony Imbert, Arrahmani Mustapha, Jean Antoine Sabatier, Frédéric Drault, , lit-on dans un document distribué à la presse. Le Rallye Oilibya du Maroc 2017 sera placé sous le signe de la responsabilité écologique et de l’humanitaire, avec l’opération Bivouac Propre et un parrainage avec l’Association HD Rallye Raid, insiste-t-on.

La course sera une fois de plus la référence de Rallye Raid de fin d’année, l’étape finale du championnat du monde FIM, ainsi que la dernière escale de la Coupe du monde FIA en Rallye Tout Terrain. Trois cents compétiteurs, 200 véhicules en piste, 57 motos et quads, près de 100 autos et 20 raids sont les chiffres clés de cette manifestation, qui comprend des sessions de formation aux principes de navigation, des tronçons de course de 120 km pour les amateurs, selon les données fournies.