Participation massive au 2ème Open international de karaté de Fès

Quelque 1.000 athlètes marocains et étrangers participeront, le week-end prochain à la salle omnisports 11 janvier de Fès, au 2ème Open international de Karaté.

Ce tournoi, organisé par la Ligue Nord de Karaté sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDS), réunira les meilleurs karatékas du monde. Il offrira pendant deux jours l’occasion de suivre des compétitions de haut niveau en Kata et Kumité.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous sportif s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la Fédération visant à multiplier l’organisation de compétitions de karaté de haut niveau dans tout le Royaume.

La Ligue Nord de karaté participe activement à cet évènement à travers ses athlètes, principalement ceux de la ville de Fès, dont une dizaine fait partie de la sélection nationale de karaté et dont la majorité a réalisé des titres internationaux.

Fès compte plus de 70 clubs affiliés sous l’égide la FRMKDS, avec environ 10.000 pratiquants, dont plus de 3.000 disposent d’une licence fédérale.