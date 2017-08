Participation marocaine au Festival international du théâtre universitaire de Monastir

La troupe de l’Ecole nationale du Commerce et de la gestion de Casablanca (ENCGC) prend part au 17ème Festival international du théâtre universitaire de Monastir (Nord-est/FITUM), qui se poursuit jusqu’au 26 août.

La troupe de l’ENCGC participe à cette édition, initiée sous le signe "Le théâtre universitaire et la culture de la paix", avec une pièce théâtrale intitulée "Voyage 2015", mise en scène par Anouar Hassani avec la contribution de l’atelier FunTasia relevant de l’Université Hassan II.

Participent également à ce festival quelque 200 étudiants représentant l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Sultanat d’Oman et la Tunisie.

Cette édition sera aussi marquée par l’organisation d’expositions d’arts plastiques et d’ateliers sur différents métiers du théâtre, une conférence sur le théâtre et la culture de la paix et une cérémonie en hommage à Fathi Ben Omar, fondateur du FITUM, et au dramaturge Azeddine Madani.