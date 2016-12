Participation du Maroc aux championnats continentaux africains sur route de cyclisme

La sélection marocaine de cyclisme participera aux prochains championnats continentaux africains sur route prévus du 14 au 19 février 2017 à Luxor, en Egypte, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

Trois spécialités seront au programme de cette édition; à savoir une épreuve de course contre la montre par équipes (élites hommes et U23, élites femmes, juniors hommes et femmes), contre la montre individuel (élites hommes et U23, élites femmes et juniors hommes et femmes) et une épreuve de courses en ligne (élite hommes et U23, élites femmes et juniors et hommes et femmes).

Les coureurs qui défendront les couleurs du Maroc sont en concentration au vélodrome de Casablanca depuis le 18 décembre sous la houlette de la direction technique nationale dirigée par Mustapha Nejjari. La dernière édition en 2015 de cette compétition avait été organisée conjointement par la Confédération africaine de cyclisme et la FRMC à Casablanca avec la participation de 31 nations. Par ailleurs, Mohamed Belmahi a été réélu, récemment à Fès, président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) lors de l’assemblée générale ordinaire de la saison sportive 2016.

Cette assemblée, qui a connu la participation de représentants de 76 clubs marocains, a été marquée par l’examen et l’adoption des rapports moral et financier de la période 2014-2016.

Intervenant en ouverture de cet événement, M. Belmahi a souligné que la FRMC ne cesse d’œuvrer au développement du cyclisme marocain et au renforcement de son rayonnement aux niveaux national, continental et international, et ce en coordination avec les partenaires publics et privés.

La Fédération n’a ménagé aucun effort pour faire découvrir les étoiles montantes du cyclisme national et donner corps aux coureurs cyclistes en herbe, en concertation avec les ligues nationales, les clubs et les divers partenaires, a-t-il poursuivi, ajoutant que la FRMC s’est également focalisée sur la formation, la communication et l’implication de toutes les potentialités de la famille du cyclisme marocain.

Mettant en avant les efforts consentis par les différentes parties aux côtés de la FRMC afin de promouvoir la discipline et élargir sa pratique à l’échelon national, M. Belmahi a appelé les dirigeants des clubs à engager des entraîneurs qualifiés pour assurer aux jeunes des programmes de formation performants.

Il a également souligné la nécessité d’accorder une attention toute particulière aux clubs et ligues et de consolider les infrastructures du cyclisme national afin d’offrir aux jeunes un espace idoine à la pratique de cette discipline olympique, tout en émettant le souhait de voir prochainement le Maroc doté d’un vélodrome conforme aux normes sportives internationales en vigueur.

Cette assemblée, qui s’est déroulée en présence des représentants du Comité national olympique marocain et du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été aussi marquée par la désignation des 17 membres du bureau dirigeant de la Fédération, conformément à la nouvelle loi 30/09 relative à l’éducation physique.