Participation du Maroc au Festival “Des livres, des stars” à Marseille

Le Maroc participe de manière remarquable en tant qu’invité d’honneur à la 3e édition du Festival "Des livres, des stars", un événement culturel populaire, qui s’est ouvert samedi à Marseille et qui réunit 25 célébrités françaises qui ont publié un livre dans l'année.

La première journée de cette importante manifestation littéraire a été marquée par l’organisation d’une exposition d’objets utilisés par les nomades issus du Sahara marocain, ainsi que d’instruments musicaux réalisés à partir de la peau de chameau.

Plusieurs célébrités qui prennent part à ce Festival de deux jours ont visité cette exposition où elles ont pu déguster le thé sahraoui et des gâteaux de cette région du Royaume.

Portée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), la participation du Maroc à ce Festival s'inscrit dans la dynamique de la promotion de l'image du Royaume et de son rayonnement culturel à l'international.

A cet égard, le secrétaire général du CCME Abdellah Boussouf, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la participation du Royaume à ce Festival vise à mettre en avant le modèle marocain basé sur la modernité et la pluralité culturelle, tout en faisant face à certains clichés et stéréotypes véhiculés par certaines parties sur le Maroc.

Cette participation reflète aussi le climat de stabilité et de quiétude qui règne dans les provinces du Sud et l’adhésion de la population de cette région au projet unioniste du Royaume, a-t-il ajouté.

Elle vise aussi à mettre en exergue un Maroc de tolérance et de culture avec l’organisation d’une exposition sur le judaïsme marocain et une autre sur la tolérance, a poursuivi M. Boussouf, rappelant les différentes initiatives du Souverain dans le domaine culturel comme en témoigne la tenue ces dernières années en France de plusieurs manifestations dédiées au Royaume.

Cette manifestation littéraire, présidée par l'animateur de télévision Michel Drucker et parrainée par l'animateur vedette de M6 Stéphane Plaza, est une opportunité pour le Maroc de faire une communication auprès d'une cible particulière, à savoir des stars et des médias français, du grand public ainsi qu'auprès de la communauté marocaine établie en France.

"Des livres, des stars" est la seule manifestation culturelle et grand public dédiée uniquement aux ouvrages écrits par des célébrités (comédiens, chanteurs, sportifs, animateurs, humoristes...).

Le Festival réunit chaque année depuis 2015 dans un lieu privilégié, des célébrités, en leur consacrant un événement original autour d'une même passion, l’écriture. Une fois par an et pendant trois jours, plusieurs manifestations sont organisées dans le cadre du festival.

Cet événement a pour vocation de créer un lieu d’échanges et de rencontres privilégiées, permettant d’approcher en toute simplicité, des auteurs célèbres, de grands éditeurs et des livres.