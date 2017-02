Partenariat pour la mise en place de solutions informatiques mutualisées

Trois conventions de partenariat visant l'appui de la mise en place de solutions informatiques mutualisées permettant la dématérialisation des processus de gestion des requêtes et réclamations, de gestion des prises de rendez-vous ainsi que du traitement du courrier, ont été signées récemment à Rabat, entre les ministères de l'Education nationale et de la Formation professionnelle; et de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique.

Un communiqué conjoint des deux ministères indique que la mise en œuvre de ces solutions s’aligne avec les Hautes orientations Royales annoncées dans le discours de S.M le Roi Mohammed VI, le 14 octobre 2016, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 10ème législature, et appelant à hisser la qualité des services de l’administration au niveau des attentes des usagers en améliorant la relation avec le citoyen et en généralisant les services de l’administration électronique.

Ces trois conventions ont été paraphées par le secrétaire général du ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, Youssef Belqasmi, et la secrétaire générale du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Latifa Echihabi, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Rachid Belmokhtar et le ministre délégué, Khalid Berjaoui.

Opérationnelle dans 24 ministères et établissements publics, la plateforme de gestion de réclamation permet au citoyen de soumettre une réclamation, éventuellement géo-localisée sur une carte, et de suivre son traitement par l’administration, fait savoir le communiqué.

S’agissant du service de prise de rendez-vous en ligne, il a pour principaux objectifs de rendre l’administration plus accueillante, plus accessible et plus proche des citoyens qui peuvent réserver des rendez-vous par Internet, par application mobile, par téléphone ou sur place.

Quant à la 3ème application, elle permet la dématérialisation du processus de traitement de courriers au sein de l’administration, souligne le communiqué, précisant que ce service est opérationnel dans deux ministères et établissements publics et en cours de déploiement dans sept autres administrations.

Le déploiement de ces solutions, développées par le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme «e-gouvernement» (e-gov) mis en place par l’Etat afin de moderniser les processus de l’administration, favoriser la bonne gouvernance et mieux servir le citoyen et l’entreprise, note la même source. Et de rappeler qu'à travers la mise en œuvre de ces solutions, le chantier «e-gov» s’enrichit de nouvelles réalisations pour davantage d’efficacité, d’accessibilité, de qualité et de transparence du service public.