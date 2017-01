Paris Jackson agressée sexuellement

L'année commence fort pour la jolie Paris Jackson. La fille du regretté Michael Jackson a décroché un contrat avec la maison Chanel, un rôle dans la prochaine série de Lee Daniels, Star, et fait ce mois-ci la couverture du magazine Rolling Stones.

L'adolescente de 18 ans a accordé un entretien exclusif aux journalistes du magazine, dans lequel elle s'est confiée comme jamais. Si aujourd'hui tout semble aller pour le mieux, la fille du roi de la pop et de son infirmière Debbie Rowe revient de loin. Après avoir perdu son père, la soeur de Prince (19 ans) et Blanket (14 ans) a plongé dans une spirale infernale, entre tentative de suicide et dépendance à la drogue.

"Je me détestais. Je n'avais aucune confiance en moi et je pensais que je ne savais rien faire correctement. Je ne voyais pas l'intérêt de continuer à vivre. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais le public ne l'a su qu'une seule fois", a-t-elle avoué à propos de sa tentative de suicide en juin 2013. Cela faisait plusieurs années que Paris Jackson se mutilait, quand elle a avalé 20 cachets d'un puissant anti-douleur.

Heureusement, après un séjour dans un centre médicalisé de l'Utah, elle a fini par s'en sortir. "Je suis une personne complètement différente aujourd'hui. J'étais folle, vraiment folle", a-t-elle reconnu. Il faut dire qu'outre le décès de son père, elle a dû gérer la jalousie de ses camarades de classe ainsi que le harcèlement des internautes qui ne cessent de la critiquer.

Mais ce n'est pas tout puisque, pour la première fois, elle a avoué avoir été agressée sexuellement par un parfait étranger, à l'âge de 14 ans. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'était une terrible expérience. Ce fut très dur pour moi d'autant plus qu'à l'époque, je n'en ai parlé à personne", a-t-elle raconté. Aujourd'hui tirée d'affaire, Paris Jackson peut compter sur le soutien de ses proches, et notamment son partenaire Michael Snoddy, dont elle est inséparable depuis près d'un an, et qui contribue largement à son bonheur.