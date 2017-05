Ouverture du 1er Festival universitaire sur la littérature au cinéma

La ville d’Agadir accueille, à partir de ce jeudi, un festival universitaire qui a pour thème la littérature au cinéma. Cet événement culturel, qui est à ses débuts, se veut un espace pour "valoriser les films inspirés des œuvres littéraires et réalisés par les étudiants inscrits dans les filières cinématographiques et audiovisuelles au Maroc et à l’étranger", indique la Faculté des lettres de l’Université Ibn Zohr, à l’origine de l’initiative.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'hommage rendu à trois figures du 7-ème art, en l’occurrence les réalisateurs marocains Hamid Bennani et Abdelkader Lagtaa, et au fondateur et ancien directeur de l’Ecole supérieure d'audiovisuel de Toulouse (France), Guy Chapouillé. Parmi les motivations mentionnées pour l’organisation d’une telle manifestation, l'Université Ibn Zohr cite "la nécessité d’encourager et d’inciter les étudiants à la lecture par un rapprochement de la littérature et de la production cinématographique et audiovisuelle".

Outre des projections de films, le programme compte des rencontres-débats, des ateliers techniques et une compétition pour distinguer les meilleures productions filmiques dans les différentes catégories, ajoute la même source. La présidence du jury de cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 20 mai courant, est confiée au critique de cinéma Mohamed Bakrim. Par ailleurs, une journée d’étude se penchera sur la relation du cinéma avec une production artistique ou thématique particulière avec la participation d'universitaires et hommes du cinéma.