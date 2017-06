Ouverture des candidatures pour le Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a récemment annoncé l'ouverture des candidatures pour l'obtention du Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine. Organisé en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, ce concours national, qui est à sa 11ème édition, vise la préservation de l'art de la calligraphie marocaine, le renforcement de son rôle culturel et la consolidation de sa valeur esthétique, a indiqué le ministère dans un communiqué, tout en précisant que les dépôts de candidatures se poursuivent jusqu’au 22 septembre prochain. Cette compétition vise également à promouvoir la calligraphie marocaine authentique, en tant que patrimoine culturel, civilisationnel et original, ajoute la même source. Les quatre récompenses du Prix Mohammed VI de la calligraphique marocaine se répartissent entre le Prix de l'excellence d'une valeur de 50.000 DH, le Prix de la distinction (40.000 DH), le Prix de l'encouragement (30.000 DH) et le Prix honorifique (50.000 DH) qui sera attribué à l'un des calligraphes sélectionnés par la commission nationale. Le formulaire de participation, le guide du concours et le programme détaillé sont disponibles auprès des délégations des affaires islamiques ou peuvent être retirés du site du ministère des Habous et des Affaires Islamiques (www.habous.gov.ma).