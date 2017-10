Ouverture des candidatures pour le Prix Mohammed VI de l’art de la calligraphie

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 1ère édition du Prix Mohammed VI de l’art de la calligraphie qui se poursuivra jusqu'au 27 octobre 2017. Ce prix, qui sera décerné à l'un des calligraphes marocains distingués, comprend trois récompenses, à savoir le Prix honorifique (50.000 dirhams), le Prix de l'excellence (50.000 dirhams) et le Prix de la distinction (40.000 dirhams), indique mercredi un communiqué du ministère. Cette compétition est organisée conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI incitant à promouvoir l'art de la calligraphie arabe authentique et moderne, compte tenu de la spécificité de l'écriture arabe qui s'est construite sur des bases esthétiques capables d’accompagner les différentes ères artistiques, ce qui en fait une source d'inspiration pour la création de toiles modernes connues actuellement sous le nom d'art de la calligraphie, précise la même source.

Le formulaire de participation, le guide du concours et le programme détaillé de cette compétition sont disponibles auprès des délégations des affaires islamiques ou peuvent être retirés du portail électronique du ministère, et doivent être envoyés à l'adresse de ce département (Division des études islamiques- service de l'organisation des Prix), conclut la même source.