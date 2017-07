Ouverture des candidatures pour l'obtention de bourses de la Formation professionnelle

Les candidatures pour les bourses d'études dans les cycles «technicien» et «technicien spécialisé» au titre de l'année 2017-18, sont ouvertes aux bacheliers 2016-2017 postulant pour l’un des instituts de formation professionnelle, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les candidatures sont à déposer via le e-service «Minhaty», jusqu'au 31 juillet, à travers l’inscription sur le portail électronique http://www.minhaty.ma/, précise le ministère dans un communiqué.

L'octroi de cette bourse sera soumis aux mêmes conditions et règles en vigueur dans l'enseignement supérieur, souligne le communiqué, ajoutant que cette bourse sera versée en trois tranches pendant dix mois de chaque année de formation.

La liste des instituts de formation professionnelle dont les stagiaires sont éligibles à cette bourse sera établie sur décision conjointe des autorités chargées de la Formation professionnelle et des finances, précise-t-on.

La même source fait savoir que de plus amples renseignements sur ce nouveau service sont accessibles sur le portail du ministère (www.men.gov.ma) ou sur le numéro vert 0800001122.