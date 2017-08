Ouverture de l'abattoir municipal de Tétouan à l'occasion de l'Aïd Al Adha

A l'occasion de la fête de l'Aïd Al Adha, la commune urbaine de Tétouan a décidé l'ouverture de son abattoir, les 1er et 2 septembre, au profit des habitants désireux d'accomplir l'abattage du mouton dans des conditions d'hygiène optimales.

Dans une annonce publique adressée aux habitants de la ville, la commune de Tétouan a affirmé que son abattoir sera ouvert le vendredi et samedi prochains, et ce directement après l'accomplissement de la prière de l'Aïd Al Adha.

L'enceinte de l'abattoir municipal sera ainsi mise à la disposition des habitants ne possédant pas un espace suffisant pour effectuer le rituel du sacrifice et désireux de bénéficier du service d'abattage du mouton dans le respect des horaires fixés, a précisé la commune, ajoutant que les citoyens auront la possibilité de ramener leur propre boucher.

Des responsables à la commune urbaine s'étaient réunis, mardi dernier, avec le directeur de l'abattoir et le président de l'Association Al-Azhar des professionnels des abattoirs pour peaufiner les préparatifs d'ouverture de l’abattoir municipal devant les habitants de la ville.

Cette réunion a été l'occasion de discuter des mécanismes et moyens humains et matériels nécessaires pour permettre aux habitants de bénéficier "de ce service de qualité et dans des conditions optimales".

D'autre part, la commune urbaine de Tétouan et les deux sociétés de gestion déléguée du secteur de la propreté ont convenu de mettre en œuvre un plan détaillé pour la collecte des déchets dans les différents quartiers de la ville, et ce avant et après le jour du sacrifice, afin de surmonter les difficultés et les contraintes résultant de l'augmentation du volume des déchets durant toute la période de l'Aïd.

La préparation efficace et anticipée à cette occasion permettra de renouveler le succès enregistré l'année dernière, a indiqué le vice-président du conseil communal de Tétouan, Hamid Damoun, tout en appelant les différents intervenants à respecter les engagements pris pour répondre aux attentes des habitants.