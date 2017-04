Ouverture à Fès du sixième Forum euro-arabe sur la jeunesse

Les travaux du 6ème Forum euro-arabe sur la jeunesse se sont ouverts, mardi soir à Fès, avec la participation de 150 jeunes représentant 40 pays arabes et européens.

Initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la Ligue arabe et le Conseil de l'Europe et en collaboration avec d’autres partenaires, sous le thème "Ensemble pour dépasser la haine et l’extrémisme", cette manifestation vise à encourager les jeunes des pays arabes et européens à renforcer le dialogue et la coopération pour contrecarrer l’extrémisme violent et les discours de la haine.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général-adjoint de la Ligue Arabe, Badr Eddine Allali, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Ligue arabe et le Conseil de l’Europe pour poursuivre les actions des forums précédents tenus en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, au Qatar et en France et qui ont été axés sur diverses questions relatives au dialogue des cultures, l’immigration des jeunes et la citoyenneté.

Allali a aussi noté que la Ligue arabe a accordé une importance particulière à la question du dialogue des civilisations et a mis en place une stratégie faisant valoir l’importance de la culture, le respect des droits de l’Homme, la liberté d’expression et le rôle fondamental de la jeunesse dans le développement des sociétés.

De son côté, Mme Antje Rothemund, chef du service Jeunesse au Conseil de l’Europe, a souligné l’importance de la question de la jeunesse pour le Conseil tout en mettant l’accent sur la situation politique actuelle dans le monde.

Elle a insisté dans ce cadre sur la nécessité de maintenir un dialogue ouvert et constructif entre le monde arabe et l’Europe pour lutter contre toutes les formes de violence et d’extrémisme particulièrement parmi les jeunes, rappelant que Fès était depuis toujours une cité de cohabitation, du vivre-ensemble et de brassage culturel entre les diverses civilisations.

Elle a également émis l’espoir de voir cette rencontre créer des liens de coopération permanents et des projets d’échange avec la jeunesse locale pour les années à venir. Ce forum devra examiner plusieurs thématiques, dont "L’impact de l’extrémisme et des discours de la haine" , "Les facteurs et les causes de l’extrémisme" et "Les stratégies et solutions au phénomène de l’extrémisme".