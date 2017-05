Ouverture à El Jadida du 5ème Forum de la mer

La 5ème édition du Forum de la mer d’El Jadida a ouvert ses portes mercredi 3 courant, en présence de nombreuses personnalités dont des autorités nationales et locales, des responsables universitaires, des experts nationaux et internationaux ainsi que de plusieurs étudiants des filières en lien avec les sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous.

«La Mer, notre richesse» est le thème de cette édition qui comprend plusieurs conférences, ateliers et séances plénières animés par des experts venus du Maroc et d’ailleurs ainsi que des activités culturelles et artistiques. Des activités qui visent à contribuer aux échanges sur les changements climatiques, les océans et les littoraux.

La cérémonie d'ouverture a notamment été marquée par des allocutions du secrétaire d'Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, de la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Benkhadra, du directeur général de l'Institut national de recherche halieutique, Abdelmalek Faraj, du gouverneur de la province d'El Jadida, Mouaâd Jamai et du chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc, Raul De Luzenberger. Mais c’est Mehdi Alaoui Mdghri qui s’est exprimé le premier face à une assemblée cosmopolite attentive. Le fondateur du Forum de la mer a rappelé les enjeux de cette rencontre internationale pour le développement et la préservation des zones littorales qui fait figure de plateforme de réflexion et d’action légitime et incontournable. Après avoir présenté le programme "riche et varié" de cette 5ème édition, dédiée à la croissance bleue, M. Alaoui Mdeghri a mis l'accent sur les potentiels de croissance économique de la mer et du littoral pour le Maroc, et qui sont relativement méconnus. Le Forum de la mer a été récompensé récemment par le Trophée Lalla Hasnaa Littoral Durable, a-t-il indiqué. Lancés par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, les Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable récompensent l'implication citoyenne en matière de développement durable, de protection du littoral et de diffusion des comportements socialement et écologiquement responsables.

Il est à noter qu'au programme, figurent des séances plénières, des ateliers d’experts nationaux et internationaux, des conférences, des témoignages, des projections de films, des lectures publiques ainsi que des activités culturelles, sportives et éducatives. Le programme culturel grand public investira le centre-ville d’El Jadida et prolongera les thèmes abordés durant les matinées mais avec une approche plus large et plus accessible, relève la même source, ajoutant que le théâtre Afifi accueillera des conférences, rencontres-débats, projections, concours étudiants, spectacles pour inspirer et faire rêver en évoquant les valeurs véhiculées par la mer et la richesse du patrimoine culturel et historique maritime. Côté jeunesse, l’Archipel des Enfants s’installera de nouveau en bord de plage pour proposer aux jeunes une multitude d’activités ludiques et éducatives en vue de connaître et d’aimer la mer.

Entre la COP21 et la COP22 qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2016, la 4ème édition du Forum de la Mer d’El Jadida avait fait le lien entre ces deux évènements majeurs pour souligner l’importance des mers et des océans dans le débat sur le changement climatique.

Rappelons enfin qu'en cinq ans, le Forum de la mer d’El Jadida est devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Marins, ministres, pêcheurs, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… Tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue.