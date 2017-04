Ouverture à Casablanca du Salon national de recrutement

Le Salon national de recrutement, qui met en relation les étudiants et lauréats de différentes filières de l'université marocaine avec un grand nombre d'entreprises opérant dans différentes branches d'activités, s'est ouvert, mardi à Casablanca.

Initié par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Sbaa-Casablanca, ce Salon a notamment pour objectif de faire connaître les activités et métiers des entreprises, déployer leurs actions de marketing RH, raccourcir le chemin de la recherche des candidats jeunes, dynamiques, fraîchement diplômés, et sélectionner les meilleures candidatures susceptibles de répondre à leurs besoins en RH.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité d’organisation, Saad Bouaarfa, a indiqué que cette manifestation permettra de réduire le coût de la recherche et de l'évaluation des candidatures, confier aux étudiants des projets pointus à l'occasion des stages et/ou emplois, alimenter leurs bases de données par des dossiers de candidatures potentielles et permettre à l'université marocaine de mieux connaître leurs besoins en termes de RH pour mieux y répondre.

Pour les étudiants, cet événement sera également l'occasion de suivre une formation sur les techniques de recherche d'emploi, choisir parmi la pléthore des offreurs d'emploi, l'entreprise qui correspond au mieux à leurs attentes et mener des entretiens de recrutement avec des professionnels.

Ce Salon qui se poursuit jusqu'au 20 avril est organisé en partenariat notamment avec le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle et l'ANAPEC, Career Center de l'Université Hassan II – Casablanca.