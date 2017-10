Oussama Tanane forfait pour le match contre la Côte d’Ivoire

L’international marocain Oussama Tanane manquera le match décisif que disputera la sélection nationale, le 11 novembre prochain à Abidjan, contre son homologue ivoirienne pour le compte de l’ultime journée du groupe C, zone Afrique, des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2018 en Russie.

Oussama Tanane s’était blessé dimanche dernier lors du match de championnat espagnol qui avait mis aux prises son club de Las Palmas avec Villarreal. Après avoir fait une IRM, il s’est avéré que l’attaquant marocain souffre d’une déchirure au psoas (muscle fléchisseur de la cuisse) et sera indisponible pour un peu plus d’un mois.

Prêté par le club français de Saint Etienne à Las Palmas, Oussama Tanane a disputé jusqu’ici 9 matches avec l’équipe nationale avec deux buts au compteur, fraîchement inscrits lors du match amical, disputé le 10 de ce mois en Suisse, contre la Corée du Sud et remporté sur le score de 3 buts à 1.

Certes, Tanane ne fait pas partie du onze type du sélectionneur national Hervé Renard, mais son forfait a libéré une place qu’il faudra combler. Il y a quelques jours, d’aucuns ont parlé de l’éventuelle convocation d’Abdelilah Hafidi ou encore d’Achraf Bencharki qui brillent ces derniers temps avec leurs clubs respectifs du Raja et du Wydad de Casablanca, d’autant plus qu’ils sont aguerris aux joutes africaines. Mais il y a deux autres noms qui circulent avec insistance, à savoir ceux de Soufiane Boufal et d’Adil Taarabt qui seraient, selon certaines sources, approchés par Hervé Renard en vue de renforcer l’effectif de l’EN.

En attendant la pré-liste attendue incessamment, tout porte à croire que pour ce match capital du 11 novembre, Hervé Renard ne touchera pas à son effectif et devra reconduire le même contingent, ce qui est des plus logiques, pour défier la sélection ivoirienne. Avant le déplacement pour Abidjan, l’équipe nationale devra observer à partir du 6 novembre un stage de concentration à Rabat en vue de peaufiner les ultimes réglages, sachant que le voyage à bord d’un vol spécial est prévu le 9 dudit mois.

Il convient de rappeler que le Maroc occupe la pole position de la poule C avec un total de 9 points, soit une longueur d’avance sur la Côte d’Ivoire, au moment où la Gabon et le Mali sont hors course en étant respectivement troisième (5 pts) et quatrième (3 pts).