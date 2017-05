Oscar Fullone n'est plus

L'ex-entraîneur argentin du Raja de Casablanca et du WAC, l'Argentin Oscar Fullone, est décédé, lundi matin à Casablanca, à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Fullone avait entraîné plusieurs clubs marocains dont le Wydad de Casablanca à deux reprises (2002-2003 et entre mars et juin 2008), le Raja de Casablanca (1998-2000 et 2005-2006), le KAC de Kénitra (de décembre 2009 à décembre 2010) le Moghreb Fès (2007) ainsi que le club ivoirien de l'Asec Mimoas (1994-1998).

Le technicien argentin, ancien joueur d’Estudiantes, de l’Independiente Medellin et d’Aston Villa notamment, a remporté la Ligue des champions d'Afrique avec le Raja en 1999 et la Coupe du Trône avec le Wydad Casablanca en 2002.