Orange donne des couleurs au marché des télécommunications

Le secteur des télécommunications vire à l’orange après le rebranding de Méditel en Orange. Le deuxième opérateur national de téléphonie mobile a, en effet, récemment troqué son nom pour celui du numéro un français des télécoms.

Placé parmi les dix premières marques mondiales dans le secteur des télécommunications ayant un niveau de notoriété très élevé, le groupe Orange s’est engagé à adapter son ADN à la réalité et aux spécificités du marché national.

A noter que le Maroc est le deuxième pays de l'opérateur français, après l'Egypte, avec 14 millions de clients. Ajoutons qu’une semaine après cette opération, l’opérateur a dévoilé de nouvelles offres commerciales qui n’ont pas laissé indifférents ses clients.

Il est à préciser que le géant mondial, qui fait aussi partie des 50 premières marques, tous secteurs confondus, détient 49% du capital d’Orange Maroc aux côtés de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et Finance.com qui en détiennent 51%.