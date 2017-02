Opération séduction de l’industrie aéronautique et de la plasturgie marocaines à Lisbonne

L’industrie aéronautique et la plasturgie marocaines ont été mercredi à l’honneur à l’occasion de l’Aerospace & Plastics Meetings à Lisbonne, avec un focus sur l’évolution récente et les potentialités de ces deux secteurs interconnectés et stratégiques pour le Royaume.

Lors d’une conférence organisée par Maroc Export dans le cadre de ce salon, en collaboration avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et la Fédération marocaine de plasturgie (FMP) et en présence de l’ambassadeur du Maroc au Portugal Karima Benyaich, les intervenants ont mis en avant l’évolution remarquable des deux secteurs ainsi que les atouts dont dispose le Royaume, incitant les investisseurs portugais à venir s’y installer.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale de Maroc Export, Zahra Maafiri, a indiqué que la participation à ce forum s’inscrit dans le Plan d’accélération industrielle destiné à intensifier la promotion de ces deux secteurs afin de donner toute la visibilité sur le potentiel de croissance et en matière de coopération internationale.

En marge de cette rencontre intitulée "l’Industrie aéronautique marocaine : la plateforme la plus compétitive aux portes de l’Europe", elle a souligné que les opérateurs marocains et leurs homologues portugais peuvent mettre en place des joint-ventures dans le secteur du plastique, sachant que les Lusitaniens sont leaders dans le domaine alors que dans le Royaume, cette industrie est en plein essor.

Des synergies peuvent être également créées entre l’aéronautique et le plastique, a-t-elle indiqué, rappelant qu’il y a une tendance actuellement vers des avions plus légers et respectueux de l’environnement où le plastique peut être une solution en attendant des matières composites plus vertes.

Premier investisseur en Afrique subsaharienne et deuxième à l'échelle continentale, le Maroc jouit d’une réputation extraordinaire comme hub africain facilitateur d’affaires et co-développeur, a fait observer la responsable.

Tout cela fait de lui un partenaire indispensable pour faire renforcer le positionnement de l’Afrique dans le monde, a-t-elle dit.

Hicham El Haid, secrétaire général de la FMP, a fait savoir que la plasturgie est un secteur en pleine croissance dans le Royaume, affichant un taux à deux chiffres depuis environ une décennie.

"Nous cherchons toujours à développer notre secteur, en essayant de lancer des investissements dans des secteurs porteurs avec une valeur ajoutée technique et industrielle, à savoir l’automobile et l’aéronautique", a-t-il indiqué.

Notant que ce secteur a un potentiel de développement réellement important et durable, il a précisé que l’Aerospace & Plastics Meeting est "une occasion pour mettre en avant le potentiel existant et attirer des acteurs portugais qui peuvent nous transmettre leur savoir technique et technologique".

Il s’agit aussi de promouvoir un événement très important qui aura lieu en avril prochain à Casablanca, à savoir le Plastexpo & Plast pack, a-t-il ajouté.

Maria El Filali, directrice générale de GIMAS, a pour sa part déclaré que la participation des entreprises marocaines à ce salon confirme la crédibilité de la plateforme marocaine sur la carte mondiale de la construction aéronautique.

Aujourd’hui, le Maroc a pris une dimension plus importante grâce à un héritage de 15 ans d’attraction d’investisseurs de par le monde, notamment français durant cette première phase, a-t-elle relevé, ajoutant que le pays se trouve dans une nouvelle phase grâce au Plan d’accélération qui permettra à la plateforme marocaine de tripler en termes d’effectifs et doubler en termes d’investisseurs avec d’ambitieux projets.

La participation marocaine à ces deux évènements (1er et 2 février) a été organisée par Maroc Export, en collaboration avec le GIMAS et la FMP. Ces deux rendez-vous représentent un point de rencontre B2B de premier plan des acteurs des secteurs aéronautique et de la plasturgie, auxquels prennent part de grands donneurs d’ordres à l’instar d’Airbus Military, SNCF, Zeiss, Boeing, Dassault Aviation, Embraer Portugal, Latecoere et autres.