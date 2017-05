Opération de dépistage de diabète à Marrakech durant le mois de Ramadan

Le diabète qui touche plus de deux millions de Marocains est une maladie silencieuse. Pour sensibiliser le grand public aux risques entraînés par les complications de cette maladie, la société civile de Marrakech lance une campagne de dépistage du diabète à glycémie à jeûne au profit de 5000 démunis et personnes âgées.

L’Association Développement et solidarité sans frontières (ADSSF) démarre, en partenariat avec Africa Diabetes, une campagne à Marrakech de dépistage du diabète à glycémie à jeûne au profit des démunis, des personnes âgées et à risque.

Baptisée “Raht Al Bal”, cette opération citoyenne permet d’effectuer, auprès d’un réseau de laboratoires d’analyses médicales, un dépistage à jeûne gratuit, rapide, anonyme et indolore. Le choix de la population cible n’est pas fortuit. Il s’agit de la frange de personnes à risques notamment à cause de l'âge (le diabète de type 2 se développe surtout après 40 ans), la sédentarité, les antécédents familiaux, l'obésité ou le stress.

Pour bénéficier de ce dépistage gratuit et anonyme, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur www.africa-diabetes.com/ramadan, ou d’envoyer un SMS, ou un message WhatsApp avec le nom, prénom et âge au numéro 0668815566.

L’équipe de l’Association ADSSF prendra contact par la suite avec les intéressés pour fournir les informations sur les modalités de dépistage et indiquer l’adresse des laboratoires d’analyses médicales partenaires.

A rappeler que l'Association américaine de diabétologie recommande que la glycémie des personnes qui présentent des facteurs de risques soit contrôlée tous les trois ans après 45 ans.