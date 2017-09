Le trio composé de Berrada Souleimane, Dahlström Janerik et Veuillot Marc a remporté l'Open du Maroc de golf, disputé du 14 au 16 septembre au Samanah Country Club de Marrakech, annonce la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Les trois joueurs ont totalisé un score de 436 coups (144-149-143), ajoute la FRMG dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

La 2ème place est revenue au trio Alaoui Toufik-Claverie Nicolas-Mollé Manon avec 436 coups (151-143-142), alors que l'équipe composée de Basdevant Arnaut,- Deltour Jean-Baptiste et Maheo Cedric a complété le podium avec un total de 443 coups (145-152-146). Disputée sur trois jours par équipes de trois joueurs (mixte), cette épreuve, qui a connu un franc succès, a été marquée par la participation de 75 joueurs et joueuses. Lors de la cérémonie de remise des prix, le président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, a mis en exergue l’évolution positive que connaît le golf au Maroc grâce à l’engagement de tous les acteurs de la discipline.