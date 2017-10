Onzième édition du gala de levée de fonds du Rotaract Club de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Le Rotaract Club de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé, samedi soir, la 11ème édition du gala de levée de fonds, une initiative dédiée à venir en aide à la population du monde rural de la province.

Devenue une tradition pour les étudiants de l’université, cette manifestation sociale tend à rassembler des fonds pour réaliser des projets socio-éducatifs au profit de la population de la province et contribuer ainsi au développement local.

Ce gala vise particulièrement à financer le plan d’action annuel du Club axé sur la distribution de couvertures, des effets et des vêtements aux familles démunies, la remise du bois de chauffage, des denrées alimentaires, ainsi que des opérations de circoncision des enfants issus des familles nécessiteuses de la province.

‘’Le Rotaract Club de l’Université Al Akhawayn initie une panoplie d’actions sociales au profit du monde rural, dont des campagnes médicales, de sensibilisation, de dons de sang ainsi que des sessions de formation des jeunes’’, a déclaré à la MAP, la présidente du club, Chaimae Saadi.

Ce gala constitue l’unique source de collecte de fonds. Le Rotaract Club de l’université souhaite récolter une somme estimée à 100 mille DH. La jeune chanteuse Salma Rachid a ouvert le bal de gala dont la soirée a été également marquée par d’autres prestations artistiques des troupes nationales, dont Shayfeen et Toto.

Le Rotaract est un réseau qui compte plus de 7.300 clubs implantés dans plus de 150 pays regroupant plus de 145.000 jeunes âgés de 18 à 30 ans désireux de servir leur communauté, nouer de nouvelles amitiés, développer des contacts professionnels et découvrir le monde.