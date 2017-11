Onze national, CHAN, foot féminin entre autres points à l’ordre du jour de la réunion du comité directeur de la FRMF

La Confédération africaine de football (CAF) organise un symposium sur le football féminin les 2 et 3 mars à Marrakech, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) à l'issue de la réunion de son comité directeur.

Les préparatifs du Maroc pour accueillir cet événement ont été au centre d'un exposé présenté à cette occasion par la présidente de la commission du football féminin à la FRMF, Nawal El Moutawakel.

Lors de cette réunion, présidée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et 3e vice-président de la CAF, le comité directeur a également débattu de la problématique de la médecine sportive et du projet du statut du médecin du club, à travers un exposé du 1er vice-président de la FRMF, Hamza El Hajoui. Ce projet, mis en place en coordination avec les ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, sera entériné lors de la prochaine réunion du comité directeur.

Etaient également à l'ordre du jour de cette réunion la transformation des clubs en sociétés sportives. Un exposé à ce sujet a été présenté par le président de la commission de la gouvernance, Tarik Sijilmmassi.

Cette réunion a également été l'occasion pour les membres du comité directeur de s'informer des préparatifs concernant la cérémonie du tirage au sort de la 5è édition du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN), prévue le 17 novembre à Rabat, et match de la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2018, prévu le 11 novembre à Abidjan entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

La prochaine réunion du comité directeur de la FRMF se tiendra en décembre.