“Ommi Al Ghalia” nouvel album de Mostafa Et-Taib

Le chanteur marocain Mostafa Et-Taib vient de sortir un nouvel album intitulé «Ommi Al Ghalia» (Ma chère mère). Composé de cinq titres, en majorité écrits et composés par le chanteur lui-même, l’album est un produit typiquement marocain aux sonorités modernes et qui séduit par sa fluidité et son authenticité et où les sujets abordés tournent principalement autour de la famille et de l’amour. «Je travaille souvent sur ce genre de thèmes parce qu’ils me tiennent à cœur, d’autant plus que j’ai un attachement assez particulier à ma famille», explique le chanteur. «D’ailleurs ma sœur m’a été d’une aide précieuse dans l’écriture et la composition des chansons de cet album dont l’une est dédiée à ma mère et une autre à mon père», ajoute-t-il.

A travers cet album, Mostafa Et-Taib qui manifestait depuis son jeune âge un engouement pour la chanson et pour l’art a su donner une empreinte personnelle et une originalité susceptible d’apporter un plus au répertoire classique marocain. Concernant la distribution de ce nouvel opus, l’artiste explique qu’il se base surtout sur les supports numériques, YouTube en particulier, pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. «Comme chacun le sait, les ventes de CD ne sont plus monnaie courante depuis la fameuse crise du disque des années 2000», explique Mostafa Et-Taib qui met également en cause les habitudes de gratuité acquises par les consommateurs.

«Chose qui pousse la plupart des artistes marocains à publier leur création gratuitement sur YouTube ou autre plateforme de streaming», conclut celui qui est issu d’un quartier populaire de Khouribga et qui a vécu durant de longues années en Italie avant de décider de rentrer au pays pour se consacrer à sa passion première: la musique.