Omar Sy sera Le Flic de Belleville

Un buddy movie pour Omar Sy ! Le comédien sera le héros de la comédie policière «Le Flic de Belleville» et formera un tandem inédit avec l’acteur portoricain Luis Guzman. Le tournage s’est déroulé au printemps entre Paris, Miami et Bogota, sous la direction de Rachid Bouchareb. Réalisateur d’Indigènes ou encore Hors la loi, il s’agit de la première incursion du cinéaste dans ce genre. Comme le rapporte Cineuropa, le film suit Baaba Keita (Omar Sy), né à Belleville, devenu inspecteur de police et bien décidé à rester dans son quartier, au grand désespoir de sa copine, qui le tanne pour enfin vivre avec lui, et ailleurs. Mais Baaba a du mal à s’éloigner de sa mère quelque peu envahissante…

Un soir, son ami d’enfance, Roland, est assassiné sous ses yeux dans un restaurant. Roland était officier de liaison du Consulat de France à Miami, de passage à Paris pour une enquête sur un trafic de drogue. Baaba Keita réussit à reprendre le poste de Roland afin de retrouver son meurtrier. Le voilà qui atterrit en Floride avec sa mère sur les bras, qu’il n’arrive toujours pas à laisser seule. A Miami, il est pris en charge par Ricardo, un flic local blasé et irascible. Forcés de travailler ensemble malgré tout ce qui les sépare, Baaba et Ricardo vont former une équipe de choc…

Autour du duo Omar Sy-Luis Guzman, le casting est composé de Franck Gastambide, Julie Ferrier, Biyouna et Diem Ngyen. Projet au long cours de Rachid Bouchareb, qui a sorti plusieurs films entre-temps, Jamel Debbouze était initialement pressenti pour en tenir le premier rôle. Le Flic de Belleville est écrit par Rachid Bouchareb, Larry Gross et Marion Doussot, et produit par Tessalit Productions (Jean Bréhat), et coproduit par Davis Films, TF1 Films Production et Korokoro.

Rappelons dans un tout autre registre qu’Omar Sy a récemment été victime de racisme. En effet, si les réseaux sociaux servent à diffuser de très beaux messages, ils servent malheureusement également à répandre la haine, déjà bien trop présente dans notre société actuelle. Et cette fois, c’est l’acteur Omar Sy et sa femme, Hélène, qui en ont fait les frais. Sur Twitter, un internaute n’a effectivement pas hésité à poster un message particulièrement écœurant, en légende d’une photo du couple: “Le mélange des races est une abomination sur le plan de la Création Divine”, était-il possible de lire.

Des propos qui n’ont pas tardé à faire bondir Hélène, qui partage la vie de l’acteur depuis désormais 19 ans, et qui attend leur cinquième enfant. “On peut faire quelque chose chez @TwitterFrance contre la race des connards racistes, xénophobes? Car ça pullule ici! Merci d’avance!”, a ainsi commenté la jeune femme tandis qu’Omar Sy a, quant à lui, retweeté le message d’Hélène. Le couple espère que le réseau social prendra des mesures adéquates contre cet internaute au message nauséabond. Et si Omar et Hélène étaient en colère, ce n’était évidemment pas les seuls; de nombreux internautes et autres célébrités n’ont pas tardé à montrer tout leur soutien envers l’acteur et sa femme.