Omar Sy ovationné lors de l'avant-première de “Knock”

Il pose avec les fans qui l'attendent, signe des autographes, blague... Omar Sy est à l'aise avec le public, qui le lui rend bien. Accompagné de la réalisatrice Lorraine Levy, il est venu présenter Knock, une adaptation de la célèbre pièce "Knock ou le triomphe de la médecine" de Jules Romains.

Dans cette libre adaptation de la célèbre pièce écrite en 1923 par Jules Romains et immortalisée au théâtre par Louis Jouvet, Omar Sy interprète ce médecin manipulateur qui arrive à convaincre les habitants d'un village qu'ils souffrent de maux qu'ils ignorent. Au-delà de l'histoire de la pièce, la réalisatrice a voulu donner une autre dimension au personnage en lui inventant un passé et des émotions. "Pour faire une proposition nouvelle, pour décaler mon propos, Omar, avec son côté solaire, était le meilleur", explique Lorraine Levy.

Le film est une comédie qui reprend quelques phrases cultes de la pièce comme la célèbre "Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille?" ou encore "Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent !". Le film semble très bien accueilli lors de toutes les avant-premières. Peut-être un nouveau succès populaire en vue pour Omar Sy.

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une « méthode » destinée à faire sa fortune: il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.