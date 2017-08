Offre abondante du cheptel pour le sacrifice de l'Aïd Al Adha dans les provinces du Sud

L’offre en cheptel ovin, caprin et camelin destiné à l’abattage à l’occasion de l’Aïd Al-Adha dans les provinces du Sud couvre largement la demande, a souligné la directrice régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Safia Touzani, relevant que l’état sanitaire du cheptel est bon.

Les services de contrôle de l’ONSSA dans les provinces du Sud mènent des actions de contrôle et de suivi, un à deux mois avant l’avènement de l’Aïd Al Adha, et quotidiennement au niveau de l’ensemble des marchés et des points de vente, a ajouté Mme. Touzani dans une déclaration à la MAP.

S’agissant des mesures entreprises par l’Office pour cette année, il a été proposé aux présidents des communes de mettre les abattoirs à la disposition des citoyens le jour du sacrifice, et ce en vue de protéger l’environnement.