Obbadi niçois au dernier jour du mercato hivernal

Désormais, c’est officiel. L’international marocain Mounir Obbadi vient de rejoindre, mardi dernier jour du mercato hivernal, les rangs du club français de l’OG.Nice. Ni la durée du contrat, ni le montant de la transaction n’ont été précisés, sachant que le joueur avait résilié au préalable son contrat avec la formation du LOSC, et ce pour des raisons personnelles après avoir été victime d’un cambriolage de sa maison en septembre dernier.

Pour les dirigeants niçois, club qui partage avec l’AS Monaco la pole position de la Ligue 1, l’arrivée d’Obbadi devrait constituer un plus pour les Aiglons. A 33 ans et après avoir défendu les couleurs de nombreux clubs, l’expérience du joueur marocain sera d’un grand apport pour une équipe niçoise qui aspire à terminer la saison en haut du tableau en vue de décrocher l’un des trois tickets de la Ligue des champions attribués directement aux clubs du championnat français.

Mounir Obbadi, retenu avec l’équipe nationale qui avait pris part récemment à la 31ème édition de la CAN au Gabon, rejoindra à l’OG Nice son compatriote Younès Belhanda dont le retour est prévu pour bientôt après avoir contracté une blessure juste avant la trêve hivernale.

Le cap de la trentaine déjà franchi depuis un bon moment, c’est un nouveau challenge qui se présente devant Mounir Obbadi qui aspire à retrouver le temps de jeu nécessaire et de pouvoir s’illustrer sous les couleurs niçoises, prouvant qu’il peut encore disputer une ou deux saisons au haut niveau.

Ayant fait ses premiers pas au Paris Saint-Germain sans avoir l’opportunité de jouer en équipe première, Mounir Obbadi a entamé sa carrière professionnelle avec les clubs d’Angers SCO (2004-2006) et de l’ES Troyes AC (2006-2013), avant de signer pour l’AS Monaco avec laquelle il avait évolué en Ligue 2 (2013-2014) et en Ligue 1 (2014-2015).

La page du championnat français tournée, le milieu de terrain marocain était parti au Calcio pour jouer sous les couleurs d’Hellas Verone en 2014-2015 avant de retourner en France pour s’engager avec Lille OSC (2015-2017).

Les prestations de Mounir Obbadi n’étaient pas faites pour passer inaperçues, devenant pour la première fois joueur international le 15 novembre 2005 à l’occasion d’un match amical entre le Maroc et le Cameroun, et comptant jusqu’ici 19 sélections.