Nouvelle édition du Printemps de la philosophie à Fès

La 16ème Rencontre internationale "Printemps de la philosophie" aura lieu les 21 et 22 avril courant à Fès, autour de la thématique "Philosophie et cinéma : dialogue méditerranéen". Initiée par l'Association des amis de la philosophie, en collaboration avec l’Institut français de Fès, la délégation régionale du ministère de la Culture et la commune urbaine, cette manifestation culturelle, devenue un rendez-vous incontournable, devra réunir des intellectuels, critiques, cinéastes et philosophes du Maroc et du pourtour méditerranéen. Selon les organisateurs, le choix de Fès a été motivé par la place que cette cité occupe en tant qu'espace de dialogue entre les civilisations, d'autant plus qu'elle abrite l'une des plus anciennes universités du monde, à savoir Al-Quaraouiyine.

L'association invitera des cinéastes et des philosophes pour animer un dialogue fructueux sur l'avenir de la culture en Méditerranée. Les intervenants tenteront d’apporter chacun une pierre à l’édifice de "la renaissance de l’espoir philosophique dans un espace méditerranéen, en proie à des conflits multiples".

Cette édition prévoit, comme à l'accoutumée, la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, ainsi que l’animation d’ateliers de cinéma et de critique, de philosophie et éducation, d'économie, de politique et de peinture. La ville de Fès a été déclarée capitale méditerranéenne de la philosophie en 2008, et ce lors de la 7ème rencontre internationale de "Printemps de la philosophie", qui s’était déroulée avec la participation d'un parterre de chercheurs et d'intellectuels représentant l'Allemagne, la Bulgarie, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Italie, la Jordanie, la Tunisie, la Syrie et le Maroc.