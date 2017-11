Nouvelle édition du Festival international de la diplomatie culturelle et la poésie humaine à Rabat et Salé

La 5ème édition du Festival international de la diplomatie culturelle et la poésie humaine, se tiendra du 28 au 30 novembre dans les villes de Rabat et Salé sous le thème "Le poème, un espace d'acculturation et d'interaction".

Initié par le Rassemblement marocain pour la poésie avec l'appui du ministère de la Culture, cet événement réunira une pléiade de poètes, de critiques, d'écrivains et de journalistes en provenance de l'Italie, l'Egypte, la Tunisie, les Philippines, la Malaisie, l'Algérie, le Mexique, la Syrie, les Emirats Arabes Unis, la Mauritanie, l'Inde, le Ghana, le Canada, la Palestine, la Roumanie, le Népal, la Pologne et l'Afrique du Sud, ainsi que le Maroc, le pays hôte. Les manifestations de cette édition débuteront par un spectacle artistique de danse de l'artiste italienne Roberta Di Laura, suivi d'un spectacle de la troupe Regba de Zagoura et de chansons marocaines, algériennes et irakiennes, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition sera marquée par des lectures poétiques en langues vivantes et un hommage qui sera rendu à un parterre de poètes et d'hommes de lettres, outre l'organisation d'une conférence sur "La poésie et la traduction: l'impact culturel et l'interaction humaine" avec la participation de professeurs universitaires. La cérémonie de clôture aura lieu au club scientifique de l'Association Bouregreg, et connaîtra la participation de troupes musicales et folkloriques en provenance de différents pays qui participent à ce festival.

Des visites du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) et des principaux monuments historiques et touristiques des villes de Rabat et Salé, seront organisées en marge de ce festival.